José Carlos Peruano - Reprodução/FlaTV

José Carlos PeruanoReprodução/FlaTV

Publicado 08/10/2024 20:55 | Atualizado 08/10/2024 22:09

Rio - O conselheiro do Flamengo José Carlos Peruano fez ataques homofóbicos contra Luiz Eduardo Batista, o Bap, que é candidato à presidência do clube, por meio de áudio enviado em um grupo de WhatsApp.

O jornal "Metrópoles" divulgou o conteúdo do áudio nesta terça-feira (8). Em contato com a reportagem do DIA, Peruano disse que, naquele momento, "extravasou tudo de ruim" na discussão.

"Vocês são um bando de babaca, meu irmão. O candidato de vocês chupa a r... Vocês querem o presidente do Flamengo dando o c... em cima da mesa da presidência. Então, vota nesse Bap, ô bando de otário. Bando de babaca criado, mauricinhos filhos da p...", disse Peruano, em um trecho do áudio.

A confusão começou por causa de uma declaração de Zico ao Metrópoles. Na entrevista, o Galinho disse: "Hoje em dia, se não tiver Flamengo, eu torço para o Botafogo. O time tem ótimos jogadores".

"Eu nunca vi um grupo para ter tanto otário assim. Quem falou não fui eu, ele falou que ia torcer pro Botafogo. Ele falou, não fui. É só vocês irem lá e ver o vídeo. Vocês muito idiotas ou fizeram concurso para imbecil. Vocês têm tudo que tomar no cu...", afirmou Peruano, em outro trecho do áudio.

José Carlos Peruano chegou a ser pré-candidato no pleito, mas desistiu e vai apoiar Rodrigo Dunshee, atual VP jurídico e geral do Flamengo.