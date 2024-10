Zico e Gabigol se encontraram no CT Ninho do Urubu, no fim de janeiro, e tiveram uma conversa - Divulgação/Flamengo

Publicado 08/10/2024 12:33 | Atualizado 08/10/2024 12:36

Rio - Maior ídolo do Flamengo, Zico defendeu a permanência de Gabigol. Com contrato até dezembro deste ano, o camisa 99 tem o futuro indefinido. Porém, ganhou uma nova chance de mostrar o seu valor após a efetivação do técnico Filipe Luís e voltou a figurar entre os titulares na vaga de Pedro, que está fora da temporada por conta de uma grave lesão no joelho.

Gabigol foi preterido por Pedro durante a passagem do técnico Tite no Flamengo. Em 2024, sofreu com suspensão por doping e lesões, não conseguiu se firmar quando teve oportunidades e chegou a ficar no fim da fila, atrás de Carlinhos. Maior ídolo do clube, Zico lamentou o problema entre o jogador e o ex-treinador, além de minimizar o episódio em que o atacante vestiu a camisa do Corinthians.

"Acho que o problema do Gabigol era só com o Tite. Foi chato ele subir no trio elétrico para desrespeitar o técnico que estava no comando da seleção brasileira. Usar a camisa do Corinthians não significa nada. Se ele estivesse fazendo gols, usar a camisa de outro time não seria problema. Eu mesmo já usei uniformes rivais", disse em entrevista ao "Metrópoles".

Em 2022, Gabigol alfinetou Tite, então treinador da seleção brasileira, durante a comemoração dos títulos da Copa do Brasil e Libertadores. Os torcedores cantaram "Tite, vai se f... O Gabigol não precisa de você", e o centroavante endossou. Na época, ele ficou de fora da convocação da Copa do Mundo no Catar, sendo preterido por Pedro.

Já em 2024, Gabigol foi flagrado usando uma camisa do Corinthians, em meio as especulações sobre o interesse do clube paulista. Inicialmente, o atacante afirmou que a foto não era verdadeira, mas o caso foi investigado e ele foi desmentido pelos dirigentes. A situação não foi bem recebida internamente no Flamengo. O jogador foi punido perdendo o direito de utilizar a camisa 10.