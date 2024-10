Arrascaeta falou como a terapia o ajudou em campo pelo Flamengo - Pablo Porciuncula / AFP

08/10/2024

ajudou não apenas dentro de campo, mas também no dia a dia. Arrascaeta fez um importante relato sobre saúde mental. O ídolo do Flamengo postou nas redes sociais como a terapia com um psicólogo o

Ele falou sobre as pressões sofridas e os desafios na vida e como a terapia o ajudou a se preparar melhor mentalmente para enfrentar, por exemplo, momentos difíceis. Mas também para "viver mais plenamente".

"A terapia tem sido uma aliada essencial na minha vida, tanto dentro quanto fora de campo. No esporte, enfrentamos uma pressão constante, e contar com esse apoio tem me proporcionado benefícios incríveis. Para que o jogo aconteça, precisamos estar bem não apenas fisicamente, mas também mentalmente", escreveu o jogador do Flamengo.



Arrascaeta também citou como olhar mais para a saúde mental o ajudou com a personalidade mais tímida e a ter um outro olhar para as lições e as coisas simples na vida.



"E essa mensagem é válida para todos nós, atletas ou não. A vida traz suas próprias pressões e desafios, e compartilhar nossos sentimentos pode fazer toda a diferença, não apenas para nós, mas também para aqueles que estão ao nosso redor. Vamos valorizar essa conexão e cuidar da nossa saúde mental!", completou.