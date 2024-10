Gabigol em treino do Flamengo - Gilvan de Souza /CRF

Gabigol em treino do FlamengoGilvan de Souza /CRF

Publicado 08/10/2024 08:30 | Atualizado 08/10/2024 08:30

Rio - A situação envolvendo a permanência ou não de Gabigol no Flamengo pode sofrer uma reviravolta. De acordo com informações do portal "GE", o presidente do clube carioca, Rodolfo Landim, teria afirmado para pessoas próximas, que dependendo da evolução do camisa 99 a sua saída pode ser reavaliada pelo Rubro-Negro.

Atualmente, a proposta para Gabigol continua a mesma: apenas um ano de renovação. Porém, a situação pode mudar, caso o atacante melhore suas atuações. O entendimento do Flamengo é que o camisa 99 já demonstra um outro nível de rendimento desde que Filipe Luís assumiu o comando do clube carioca.



A situação envolvendo o atacante e o Flamengo se tornou conflituosa ainda no ano passado, quando após as partes terem alinhado uma renovação de cinco anos, o presidente Rodolfo Landim vetou a situação, devido a queda de rendimento de Gabigol, que naquele momento já era reserva de Pedro.



Em 2024, a situação se intensificou com alguns problemas extracampo, uma queda de produção ainda maior de Gabigol. O atacante rejeitou a proposta de um ano de contrato do Flamengo e chegou a ser liberado do clube carioca por algumas rodadas para acertar com outra equipe, o que não aconteceu.



Ídolo do Flamengo, Gabigol chegou ao clube carioca em 2019 e foi peça fundamental nos títulos conquistados pelo Rubro-Negro daquele ano até 2022. Entre os principais feitos, o artilheiro anotou os gols dos títulos das Libertadores de 2019 e 2022.