Kauã Santos foi revelado no Flamengo e tem se destacado no Eintracht Frankfurt, da Alemanha - Daniel Roland / AFP

Kauã Santos foi revelado no Flamengo e tem se destacado no Eintracht Frankfurt, da AlemanhaDaniel Roland / AFP

Publicado 08/10/2024 15:00

Rio - O jovem Kauã Santos tem chamado a atenção na Europa. O goleiro, de 21 anos, assumiu a titularidade após a lesão do veterano Kevin Trapp e não sentiu a pressão. Nos seis jogos na meta do Eintracht Frankfurt, o brasileiro tem quatro vitórias e dois empates.

Kauã jogou pela primeira vez durante a vitória por 2 a 1 sobre o Wolfsburg, pelo Campeonato Alemão, tendo que entrar no lugar de Kevin Trapp. Ele foi titular contra o Borussia Mönchengladbach, Holstein Kiel e Bayern de Munique, além de Viktoria Plzen e Besiktas, pela Liga Europa.

"Brasil encontra o novo Dida. Kauã Santos é a nova sensação no gol do Eintracht. Com ele, o time alemão ainda não conhece a derrota. Uma nova joia brasileira surge no futebol europeu. As primeiras atuações do goleiro de 21 anos mostrou que ele está capacitado para atuar na elite máxima", publicou o Diario AS, da Espanha.

Kauã Santos foi determinante na vitória do Eintracht Frankfurt por 3 a 1 sobre o Besiktas, pela Liga Europa. No jogo em questão, o jovem goleiro brasileiro defendeu uma cobrança de pênalti do italiano Ciro Immobile, além de protagonizar outras grandes defesas durante a partida.

Revelado pelo Flamengo, Kauã Santos foi vendido para o Eintracht Frankfurt por R$ 8,4 milhões, em 2023. Na primeira temporada na Europa, defendeu a equipe B do clube alemão e se credenciou para o time principal em 2024. O Rubro-Negro manteve 30% dos lucros futuros.