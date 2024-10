Arrascaeta é um dos destaques do Flamengo - Pablo Porciuncula / AFP

Arrascaeta é um dos destaques do FlamengoPablo Porciuncula / AFP

Publicado 08/10/2024 13:14

sete companheiros de

Arrascaeta escolheu os atributos e fundamentos dede Flamengo para montar o que seria, para ele, o 'jogador perfeito' do Brasileirão. A brincadeira, que só podia ter nomes que atuam no futebol brasileiro, foi uma ação nas redes sociais da editora Panini para divulgar o álbum da competição.

As escolhas de Arrascaeta



Pé direito: Pedro

Pé esquerdo: Luiz Araújo

Marcação: Léo Ortiz

Força: Gerson

Drible: Everton Cebolinha

Controle de bola: De La Cruz

Cabeceio: Bruno Henrique





Chama a atenção o fato de três desses jogadores estarem machucados: Pedro, Luiz Araújo e Everton Cebolinha eram titulares do Flamengo quando se lesionaram. E apenas o segundo deles ainda pode jogar nesta temporada.

Parceria



No fim de setembro, o meia uruguaio foi anunciado como um dos embaixadores do álbum do Brasileirão. O outro é Raphael Veiga, do Palmeiras.

Próximos jogos do Flamengo

Após a data Fifa, o Rubro-Negro tem uma sequência importante pela frente. No dia 17 joga o clássico com o Fluminense, às 20h no Maracanã, pelo Brasileirão. Três dias depois tem o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, às 16h.

E para fechar outubro joga duas vezes, primeiro em casa contra o Juventude, no dia 26, e fora contra o Internacional, em 30 de outubro.