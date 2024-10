Lucas Paquetá é investigado na Inglaterra por manipulação de apostas - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 09/10/2024 17:20

negociação pelo retorno de Lucas Paquetá na última janela de transferências. Em entrevista ao site "Goal", o dirigente afirmou que o jogador balançou com o contato do Rubro-Negro, que aconteceu em meio às acusações de manipulação de apostas esportivas na Inglaterra. Rio - O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, deu detalhes de como foi ana última janela de transferências. Em entrevista ao site "Goal", o dirigente afirmou que, que aconteceu em meio às

“Eu conversei com o Paquetá duas vezes, eu pessoalmente que estava tocando isso. Ele estava inclinado e gostava muito da ideia de vir para cá. Os advogados dele também gostavam da ideia dele sair do futebol europeu, muito mais do futebol inglês, numa estratégia de defesa. Eles achavam que era importante dar essa oxigenada fora de lá. A gente tratou muita coisa, avançou muita coisa”, contou Braz.

Segundo o vice rubro-negro, as negociações só não avançaram por decisão do West Ham, que decidiu seguir utilizando o jogador brasileiro, uma vez que não há condenação, e lhe prestou todo suporte.

"Em determinado momento o próprio time dele começou a entender que era muito melhor usar o jogador o tempo que eles tivessem, pela parte esportiva, porque o campeonato é muito duro lá e eles optaram por manter o jogador lá. Eles (West Ham) tiveram uma complacência, se comprometeram que não ia processar ele. Parece que o time foi muito legal, muito cordial e isso deixou o Paquetá numa situação desconfortável para forçar uma saída”, completou.