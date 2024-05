Lucas Paquetá foi indiciado por suposto envolvimento em apostas esportivas - Oli Scarff / AFP

Lucas Paquetá foi indiciado por suposto envolvimento em apostas esportivasOli Scarff / AFP

Publicado 23/05/2024 12:34

Inglaterra - O meia Lucas Paquetá, revelado pelo Flamengo e atualmente no West Ham, da Inglaterra, foi indiciado pela Federação Inglesa (FA) por violar regras de apostas esportivas. Segundo a própria entidade, o brasileiro teria forçado cartões amarelos em partidas entre novembro de 2022 e agosto de 2023.

"Alega-se que ele procurou diretamente influenciar o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência nessas partidas, buscando intencionalmente receber um cartão do árbitro com o propósito indevido de afetar o mercado de apostas para que um ou mais pessoas lucrarem com apostas", declarou a FA.

O brasileiro se manifestou nas redes sociais sobre o caso. Paquetá lamentou a acusação formal, apesar de sua cooperação com o caso, e afirmou que irá provar sua inocência.

"Estou extremamente surpreso e chateado com o fato de a FA ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes nove meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários", declarou Paquetá.

O West Ham também se manifestou sobre a indiciação de Paquetá. Em comunicado enviado ao jornal "The Sun", o clube afirmou que confia na inocência do jogador e que continuará ao seu lado até o final da investigação.

"O clube confirma o recebimento da denúncia da FA contra Lucas Paquetá pelas alegadas violações das regras. Lucas nega categoricamente essas violações e vai continuar a defender sua posição robustamente. O clube seguirá do lado e apoiando o jogador ao longo do processo. E não vai fazer novos comentários até que a questão seja concluída", comunicou o West Ham.

A Federação Inglesa investiga apostas feitas em contas vinculadas a pessoas próximas a Lucas Paquetá. A entidade apura uma denúncia que recebeu sobre uma aposta em um cartão amarelo do meia. A investigação teve início após um incomum volume de apostas casadas em jogos do mesmo dia no Inglês e Espanhol.



Além de Lucas Paquetá, o atacante Luiz Henrique, hoje no Botafogo e na época no Real Betis, da Espanha, chegou a ser investigado. O brasileiro ficou um período lesionado antes de ser reintegrado, mas depois foi negociado com a Eagle Football, de John Textor, e foi para o Botafogo.

Por conta da investigação, o Manchester City, que havia sinalizado com uma oferta de 70 milhões de libras (cerca de R$ 454 milhões, na cotação atual) ao West Ham pelo jogador, se retirou da negociação. Os Citizens indicaram que iria fazer uma nova oferta caso Paquetá fosse inocentado, mas, por conta da indiciação, não deve ocorrer mais nenhuma investida.