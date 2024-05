Carson, de 38 anos, renovou com o Manchester City por mais uma temporada - Divulgação/Manchester City

Publicado 23/05/2024 19:41

Inglaterra - O Manchester City anunciou a renovação de contrato do goleiro Scott Carson, de 38 anos. Ele defende o clube desde 2019 e aumentou o vínculo por mais uma temporada, até junho de 2025. O jogador tem apenas dois jogos com a camisa da equipe tetracampeã da Premier League.

Carson é a terceira opção no setor e o jogador mais velho do elenco de Pep Guardiola. A 24/25 será a sua 21ª temporada como profissional, e o goleiro celebrou a permanência nos Citizens.

"Estou ansioso por mais uma temporada como parte deste time incrível do City. Todos os dias trabalho muito e aprendo algo novo com Pep, Xabi Mancisidor (preparador de goleiros) e o grupo de jogadores de classe mundial. Espero poder continuar a ajudar nossos goleiros a terem o melhor desempenho enquanto lutamos por ainda mais troféus", disse.

Das duas partidas em que atuou, apenas uma foi como titular: a vitória por 4 a 3 contra o Newcastle, na 36ª rodada da Premier League de 2020/21 - o Manchester City já havia conquistado o título da temporada. A outra aparição foi no empate em 0 a 0 com o Sporting (POR) pela Liga dos Campeões, no jogo da volta, como uma homenagem. Na ida, a equipe de Guardiola venceu por 5 a 0 no Etihad Stadium.

Diretor de Futebol do Manchester City, Txiki Begiristain destacou o papel do goleiro no elenco e mostrou que conta com ele caso seja acionado.

"Scott tem sido importante para o nosso sucesso nas últimas temporadas, apoiando seus companheiros de equipe e treinando duro como parte de nossa excelente unidade de goleiros. Estamos muito satisfeitos por ele ter concordado em estender seu contrato. Espero que ele possa ajudar o elenco e estar pronto quando for chamado a campo na temporada 2024/25."