Campeão pela Argentina, Maradona foi o principal nome da Copa do Mundo de 1986 - AFP

Publicado 23/05/2024 18:27

Os herdeiros de Diego Armando Maradona pediram que fosse interrompido o leilão, previsto para junho , de uma Bola de Ouro obtida pelo craque argentino em 1986 como melhor jogador da Copa do Mundo do México e com uma história rocambolesca.