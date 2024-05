Gabigol passa por momento turbulento no Flamengo - Renan Areias/ Arquivo O Dia

Publicado 23/05/2024 17:05 | Atualizado 23/05/2024 17:06

Pivô indireto da crise mais recente entre Gabigol e Flamengo, o Corinthians ainda sonha em contratar o atacante. Porém, desta vez, a ideia do time paulista é esperar que o Rubro-Negro abra mão de renovar o contrato do jogador, que vai até o fim do ano, para entrar novamente na briga por sua contratação. A informação é do jornalista André Hernan. Rio -, o Corinthians ainda sonha em contratar o atacante. Porém, desta vez, a ideia do time paulista é, que vai até o fim do ano, para entrar novamente na briga por sua contratação. A informação é do jornalista André Hernan.

Nos últimos dias, o Corinthians está vivendo uma crise nos bastidores por conta de uma denúncia da participação de um "laranja" na negociação pelo patrocínio máster. Por isso, os paulistas não pretendem fazer um grande investimento para contratar Gabigol.

Outro clube que sonha em ter o atacante é o Grêmio. Renato Gaúcho também tem bom relacionamento com o staff do atleta. Os dois trabalharam juntos no Flamengo em 2021.