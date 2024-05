Flamengo e Amazonas ficaram na bronca com a arbitragem - Antonio Pereira/AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 23/05/2024 14:49

O Flamengo garantiu sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil na última quarta-feira (22) ao vencer o Amazonas por 1 a 0, na Arena da Amazônia. Entretanto, representantes do clube manauara ficaram na bronca com a arbitragem, e o vice-presidente da "Onça-Pintada", Daniel Sena, proferiu palavras fortes a Ramon Abbati Abel. Manaus -Entretanto, representantes do clube manauara ficaram na bronca com a arbitragem, e o vice-presidente da "Onça-Pintada", Daniel Sena, proferiu palavras fortes a Ramon Abbati Abel.

A súmula escrita por Ramon relata que o dirigente se irritou pelo gol dos amazonenses que foi anulado aos 43 minutos do primeiro tempo. Na ocasião, Sassá aproveitou a dividida entre Matheus Cunha e o zagueiro Diogo Silva para ficar com a bola e balançar as redes. Porém, o árbitro viu falta do defensor dos donos da casa no goleiro do Flamengo.

"Você viu o lance, ele marcou falta, está errado. Vocês vieram roubar aqui", teria dito Daniel, durante o andamento da partida. Após o apito final, o dirigente teria feito mais acusações a Ramon: "Vieram roubar aqui no meu estado, não foi falta".