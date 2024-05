Erick Pulgar - Marcelo Cortes / CRF

Erick PulgarMarcelo Cortes / CRF

Publicado 23/05/2024 12:43

Rio - Peça importante no time do Flamengo, Erick Pulgar vem discutindo sua renovação com o Flamengo nas últimas semanas. A negociação, porém, tem se arrastado nos bastidores e, neste momento, as conversas estão estagnadas. A informação foi dada primeiramente pelo "ge".

VEJA MAIS: o áudio do VAR sobre a não marcação de pênalti que o Flamengo reclama

O principal entrave para a renovação é financeiro. Pulgar é quem menos recebe entre os jogadores de meio-campo do Flamengo e deseja uma renovação salarial. A diretoria rubro-negra entende que a reivindicação é justa, mas as partes ainda estão longe de um consenso e as conversas travaram.

Pulgar tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025 e poderá assinar um pré-contrato a partir de julho do ano que vem. O Rubro-Negro quer evitar esse cenário, e por isso já abriu as negociações pela renovação.

LEIA TAMBÉM: Pedro se isola na artilharia da temporada no futebol brasileiro

Pelo lado de Pulgar, o entendimento do staff é que o jogador está valorizado no mercado, já que recebeu sondagens do Monterrey, do México, e do Porto, de Portugal. Além disso, há o fato de Allan e Igor Jesus, outros opções para sua posição, viverem de altos e baixos no Flamengo. O chileno quer permanecer no Rio e espera que a renovação seja sacramentada em breve.

Pulgar chegou ao Flamengo em 2022, mas só conseguiu conquistar espaço no ano passado, após a chegada de Jorge Sampaoli. O volante já coleciona 71 jogos, dois gols e seis assistências com a camisa rubro-negra.