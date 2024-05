Pedro comemorando gol marcado na vitória do Flamengo sobre o Amazonas - Divulgação/Flamengo

Publicado 23/05/2024 11:15 | Atualizado 23/05/2024 11:22

Rio - Pedro foi decisivo mais uma vez. O camisa 9 do Flamengo marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas, nesta quarta-feira (22), em Manaus, e garantiu a equipe nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com o gol, o centroavante chegou a 18 na temporada e se isolou como o artilheiro do país em 2024.

Pedro tem 18 gols e duas assistências em 24 jogos na temporada. O centroavante tem média de 95 minutos para participar de um gol, ou seja, aproximadamente um por partida. Além disso, ele tem uma taxa de quase 50% de acerto e precisa de cerca de 4,5 finalizações para marcar um gol, segundo o "SofaScore".

Maiores artilheiros do Brasil em 2024:

1º - Pedro (Flamengo): 18 gols

2º - Júnior Santos (Botafogo): 16 gols

3º - Luiz Fernando (Atlético-GO): 14 gols

4º - Pitta (Cuiabá): 13 gols (27 jogos)

5º - Lucero (Fortaleza): 13 gols (28 jogos)

6º - Yuri Alberto (Corinthians): 12 gols

7º - Flaco López (Palmeiras): 11 gols

8º - Vegetti (Vasco): 10 gols (19 jogos)

9º - Mastriani (Athletico-PR): 10 gols (20 jogos)

10º - Pablo (Athletico-PR): 10 gols (22 jogos)

O Flamengo venceu o Amazonas por 1 a 0 e garantiu vaga nas oitavas de final. O Rubro-Negro volta a campo na próxima terça-feira (28), às 21h (de Brasília), contra o Millonarios, da Colômbia, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.