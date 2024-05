Millonarios, da Colômbia, encara o Flamengo na última rodada da Libertadores - Divulgação/Millonarios

Rio - Adversário do Flamengo nesta terça-feira (28) pela última rodada do Grupo E da Libertadores, o Millonarios, da Colômbia, mesmo apenas cumprindo tabela, chegou ao Rio de Janeiro com força máxima disponível para complicar tentar complicar o caminho do Rubro-Negro. A equipe já está eliminada com campanha de último colocada da chave.

Para o clube colombiano, vale no Maracanã a premiação dada pela Conmebol por cada vitória: 330 mil dólares (cerca de R$ 1,7 milhão na cotação atual). Em campo, a fase é conturbada.



Em um primeiro momento, havia a expectativa por um time alternativo no Maracanã para o duelo com o Flamengo, às 21h (de Brasília). No entanto, o time comandado Alberto Gamero empatou seu último jogo em 2 a 2 com o Deportivo Pereira e ficou sem chance de classificação também no mata-mata do Apertura do Campeonato Colombiano.