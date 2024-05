Arrascaeta, do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - O Flamengo entra em campo nesta terça-feira (28), às 21h (de Brasília) contra o Millionarios-COL, no Maracanã, buscando garantir vaga nas oitavas de final da Libertadores. Atualmente, o Rubro-Negro ocupa a segunda colocação do Grupo E, com 7 pontos, mas ainda pode terminar em primeiro lugar.

As chances de classificação do Flamengo são grandes. Em caso de uma vitória simples contra o time colombiano, o clube carioca se garante nas oitavas de final, mas não em primeiro lugar. Para que isso aconteça, o time de Tite ainda precisará torcer para o Palestino-CHI derrotar o atual líder Bolívar-BOL na altitude de La Paz.

Neste caso, os três clubes empatariam em 10 pontos e o Fla só não terminaria em primeiro se os chilenos aplicassem uma goleada sobre os bolivianos para tirar a diferença de sete gols no saldo.

Por outro lado, um tropeço pode comprometer a vaga do Flamengo nas oitavas de final. Se empatar com o Millonarios, o Rubro-Negro ficará na dependência do Palestino não vencer o Bolívar. Em caso de derrota no Maracanã, um empate dos chilenos elimina o clube da Gávea.

A missão do Flamengo na última rodada não deve ser difícil. O Millonarios é o último colocado do Grupo E da Libertadores e não tem mais chances nem mesmo de buscar uma vaga na Copa Sul-Americana.