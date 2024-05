Fabrício Bruno - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 26/05/2024 21:20

Rio - O zagueiro Fabrício Bruno, de 28 anos, está realmente perto de deixar o Flamengo. Presente no "Futebol Solidário", evento realizado no Maracanã, neste domingo, com a participação de personalidades do futebol e celebridades, em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, o vice de futebol, Marcos Braz, admitiu que a proposta do West Ham agradou o clube carioca.

"A proposta o Flamengo está analisando. A gente vê com bons olhos porque é justa. É uma proposta interessante para o jogador, que é da Premier League. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo está analisando e vendo como a gente poderia minimizar essa perda", afirmou.



Fabrício Bruno chegou ao Flamengo em 2022 contratado por R$ 15 milhões junto ao Bragantino. Na temporada seguinte se tornou titular e um dos destaques da equipe carioca. Em 2024, o defensor foi convocado por Dorival para os amistosos da seleção brasileira contra Inglaterra e Espanha em março. A oferta do West Ham é de cerca de 15 milhões de euros (R$ 83,6 milhões) pelo jogador.



No total, pelo Flamengo, Fabrício Bruno disputou 113 jogos, marcou cinco gols e participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, em 2022, e do Carioca neste ano.