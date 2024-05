Pedro - Marcelo Cortes /CRF

PedroMarcelo Cortes /CRF

Publicado 25/05/2024 08:51

Rio - Vivendo um começo de temporada impressionante, Pedro, de 26 anos, já conseguiu igualar o número de gols que fez um ano inteiro vestindo a camisa do Flamengo. Em 2021, o atacante balançou as redes em 18 oportunidades, o mesmo que já fez em quatro meses em meio neste ano.

Para alcançar a mesma marca de gols, Pedro entrou em campo em somente 24 jogos, 22 a menos que atuou em 2021. A média atual do camisa 9 supera todas as temporadas da sua carreira.



O ano mais goleador da vida de Pedro foi em 2023. O atacante entrou em campo em 61 partidas e marcou 35 gols. A média do atacante foi de 0,57. Na atual temporada, o camisa 9 tem média de 0,75 gol por partidas.



Contratado pelo Flamengo em 2020, Pedro entrou em campo em 244 partidas, fez 123 gols e deu 23 assistências. No geral, a média do artilheiro é de 0,5 gol por partida. O jogador, de 26 anos, fez parte de conquistas importantes do Rubro-Negro como uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil e três Campeonatos Cariocas.