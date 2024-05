Agustin Rossi - Marcelo Cortes /CRF

24/05/2024

Rio - Titular do Flamengo neste começo de temporada, o goleiro Agustin Rossi, de 28 anos, recebeu uma consulta de um clube inglês. O argentino afirmou que o Rubro-Negro não desejou negociar, mas que tem o sonho de atuar no futebol europeu.

"Estava ciente do interesse de um clube da Premier (League) que o Flamengo descartou. Estou da melhor forma e no futuro terei outra chance. Se estiver em um bom nível, as ofertas podem chegar”, disse Agustín Rossi, em entrevista à rádio argentina "‘La Red".

O Flamengo está próximo de acertar a venda de Fabrício Bruno para o West Ham, da Inglaterra. A operação deverá render algo em torno de 15 milhões de euros (R$ 83,6 milhões) pelo jogador.

Com passagens por clubes importantes da Argentina como Lanús, Estudiantes e Boca Juniors, Rossi chegou ao Flamengo no meio do ano passado. No total, ele atuou em 39 partidas pelo clube carioca e foi campeão do Estadual de 2024.