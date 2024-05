Igor Jesus chorou ao ser substituído com 36 minutos em jogo do Flamengo - Reprodução/Premiere

Publicado 24/05/2024 17:16

substituído ainda no primeiro tempo do empate em 1 a 1 entre Flamengo e Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão, no último dia 4. Em entrevista à FlaTV, o garoto explicou seu choro ao deixar o campo naquela ocasião e garantiu não ter ficado magoado com o técnico Tite, que lhe pediu desculpas posteriormente. Rio - Igor Jesus saiu do banco e foi um dos destaques na vitória por 1 a 0 do Flamengo sobre o Amazonas, na última quarta-feira (22), em Manauas. Antes, ele enfrentou um momento delicado ao ser, pelo Brasileirão, no último dia 4. Em entrevista à FlaTV, o garoto explicou seu choro ao deixar o campo naquela ocasião e

"Foi um momento muito difícil, muito delicado. Assim que eu fui substituído, eu entendi que era para o bem da equipe. Eu e o Allan estávamos amarelados, mas antes disso acontecer, eu senti que poderia ter feito algo a mais para contribuir com a equipe. Isso que me deixou chateado. Eu sei o que eu posso entregar, sei da minha capacidade e eu sei que poderia ter ido melhor do que eu fui naqueles minutos contra o Bragantino", declarou Igor.

"Eu me cobrei bastante no jogo contra o Bragantino. Me senti abalado. Mas o professor conversou comigo e me explicou. Fabrício Bruno conversou comigo e esclareceu algumas coisas. Ele é muito experiente. Nada como um dia após o outro. O Futebol nos dá essa oportunidades, fazer diferente a cada dois, três dias", completou.

Dias depois, Igor deu a volta por cima ao participar do gol marcado por Pedro contra o Amazonas. Segundo o volante, o chute de fora da área é algo que ele já vem trabalhando nos treinos.

"Quando a gente pega o time que marca bloco médio e baixo é difícil ter combinação por dentro. O professor já tinha pedido para que, sempre que tivéssemos espaço, arriscássemos chutes de média distância. Treinamos isso durante a semana antes do jogo. É uma das minhas características. Eu percebi que tinha oportunidade, arrisquei o chute e conclui bem com o desvio do Pedro", contou o jovem.

"Eu venho treinando bastante a finalização. A gente vai precisar em determinado momento do jogo. Allan, Erick também têm feito boas finalizações. Pode ter certeza que vai sair mais chutes de muita precisão", finalizou.

O Flamengo volta a campo na próxima terça-feira (28), às 21h (de Brasília), contra o Millonarios, no Maracanã. Uma vitória simples praticamente garante o Rubro-Negro nas oitavas da Libertadores, já que o Palestino teria que tirar oito gols de saldo.