Nicolás de La Cruz - Gilvan de Souza /CRF

Nicolás de La CruzGilvan de Souza /CRF

Publicado 24/05/2024 11:43 | Atualizado 24/05/2024 11:53

Rio - Após sofrer um trauma no joelho direito na partida contra o Amazonas, na última quarta-feira, o meia Nicolás de La Cruz, de 26 anos, foi avaliado pelo departamento médico do Flamengo e não preocupa para o próximo compromisso do clube carioca na temporada, na próxima terça-feira, contra o Millonarios, no Maracanã, pela Libertadores.

O uruguaio foi substituído aos 22 minutos do segundo tempo em Manaus e a situação causou preocupação inicial no Flamengo. Porém, após fazer tratamento ainda no banco de reservas colocando gelo no local, De La Cruz já retornou ao Rio sem a necessidade de seguir tratando a região. Nesta sexta foi reavaliado e passou a não preocupar mais.



O Flamengo volta a jogar na próxima terça-feira pela Libertadores contra o Millonarios, no Maracanã, às 21 horas (de Brasília). Uma vitória classifica o Rubro-Negro para as oitavas de final da Libertadores. Caso empate, o clube carioca terá que torcer para o Bolívar não perca para o Palestino, em La Paz.

Principal reforço do Flamengo para a atual temporada, Nicolás de La Cruz, de 26 anos, vem sendo um dos destaques rubro-negros no ano. Ele entrou em campo em 23 jogos, fez dois gols e deu três assistências.