Gabigol tem contrato com o Fla apenas até dezembro deste anoMarcelo Cortes/ Flamengo

Publicado 24/05/2024 15:30

Rio - Com futuro indefinido, Gabigol, de 27 anos, tem recebido consultas de clubes do futebol brasileiro. Porém, o atacante não deseja negociar com nenhuma equipe, antes e definir sua situação no Flamengo. Caso não tenha seu contrato ampliado, o camisa 99 avalia atuar fora do Brasil. As informações são do portal "Goal".

De acordo com o site, as consultas que o atacante recebeu até o momento foram de clubes brasileiros. Além do Athletico-PR, que o procurou por intermédio de Cuca, Cruzeiro, Corinthians, Bahia e Grêmio também monitoram a situação do atacante do Flamengo.



Gabigol tem contrato com o clube carioca até o fim de 2024. A sua renovação não está descartada, mas vive seu momento mais improvável, depois que o atacante viralizou nas redes sociais com uma camisa do Corinthians nas últimas semanas.



O artilheiro deverá definir a sua situação somente no final do ano e o desejo de seus familiares pode pesar. Gabigol chegou ao Flamengo em 2019 e se tornou um dos maiores ídolos da história recente do Rubro-Negro.