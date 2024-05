Pixbet é a patrocinadora master do Flamengo - Divulgação

Pixbet é a patrocinadora master do FlamengoDivulgação

Publicado 23/05/2024 22:39 | Atualizado 23/05/2024 22:39

Rio - Nesta quinta-feira (23), o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou o maior patrocínio máster de sua história do clube: R$ 470 milhões para estampar a marca da casa de apostas Pixbet até 2027. O acordo teve o aval de 136 votos contra dois.

O atual contrato entre as partes previa pagamento de R$ 85 milhões por ano, mas o valor sofrerá ajustes para 105 milhões em 2024. Na próxima temporada, R$ 115 milhões, e os dois últimos anos com R$ 125 milhões. As informações são do site "ge".

A Pixbet foi anunciada como patrocinadora máster do Flamengo em janeiro deste ano, ocupando a liderança do ranking de investimentos no país entre os clubes. Isso só mudou com a chegada da "Vai de Bet" ao Corinthians.

Flamengo e Pixbet negociaram o reajuste nos valores e fecharam acordo em contrato para, em caso de quebra de uma das partes, uma multa de 50% seja aplicada.