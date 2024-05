Pulgar no clássico entre Flamengo e Vasco - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 24/05/2024 17:15

Chile - A seleção do Chile divulgou nesta sexta-feira (24) a lista de jogadores convocados para a disputa de seu último amistoso antes da Copa América, contra o Paraguai, no dia 11 de junho. Dentre os nomes, está o de Erick Pulgar, do Flamengo.

Assim, o volante deve desfalcar o Flamengo a partir da nona rodada do Brasileirão, contra o Grêmio, no dia 13 de junho. Como o amistoso do Chile acontece em 11 de junho e a Copa América começa nove dias depois, Pulgar deve se concentrar com "La Roja" e ser ausência para o time da Gávea.

Se a seleção chilena for até a grande final, ele deve retornar apenas no dia 17 de julho, contra o Vitória, na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Medel e Galdames, do Vasco, não foram chamados pelo treinador Ricardo Gareca para o amistoso. Outra ausência surpreendente é a de Arturo Vidal, ex-volante do Flamengo, e que, atualmente, defende o Colo-Colo.

A lista de Ricardo Gareca conta com 24 nomes, dois a menos do que o permitido para a inscrição para a Copa América. O técnico confirmou que, após o amistoso contra o Paraguai, deve fazer alterações na relação final que será enviada para a Conmebol.

"Logicamente há muitos meninos nesta lista que vão ingressar na Copa América, mas, em princípio, esta é a lista para o jogo com o Paraguai. Depois posso ampliar, trazer, retirar, adicionar dois jogadores ou mais alguns meninos, mas isso tem estritamente a ver com o jogo com o Paraguai", afirmou Gareca, em entrevista coletiva.

A Copa América está marcada para acontecer entre os dias 20 de junho e 14 de julho. O Chile está no Grupo A da competição e estreia contra o Peru, no dia 21, em Dallas, nos Estados Unidos. Argentina e Canadá completam a chave.

Convocação do Chile

Goleiros:

Gabriel Arias - Racing (ARG)

Claudio Bravo - Real Betis (ESP)

Brayan Cortés - Colo-Colo (CHI)



Defensores:

Matías Catalán - Talleres (ARG)

Paulo Díaz - River Plate (ARG)

Mauricio Isla - Independiente (ARG)

Thomas Galdames - Godoy Cruz (ARG)

Igor Lichnovsky - Club América (MEX)

Felipe Loyola - Huachipato (CHI)

Guillermo Maripán - Monaco (FRA)

Gabriel Suazo - Toulouse (FRA)



Meio-campistas:

Rodrigo Echeverría - Huracán (ARG)

Maximiliano Guerrero - Universidad de Chile (CHI)

Marcelino Núñez - Norwich City (ING)

Darío Osorio - Midtjylland (DIN)

César Pérez - Unión La Calera (CHI)

Erick Pulgar - Flamengo (BRA)

Diego Valdés - Club América (MEX)

Atacantes:

Ben Brereton - Villarreal (ESP)

Marcos Bolados - Colo-Colo (CHI)

Víctor Dávila - CSKA Moscou (RUS)

Alexis Sánchez - Inter de Milão (ITA)

Eduardo Vargas - Atlético-MG (BRA)

Cristian Zavala - Colo-Colo (CHI)