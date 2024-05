Gabriel Jaú foi um dos destaques do Flamengo contra o Bauru pelo NBB - Divulgação/Bauru Basket

Publicado 23/05/2024 21:29

São Paulo - O Flamengo está na final do Novo Basquete Brasil (NBB) temporada 2023/2024. Na noite desta quinta-feira (23), o Rubro-negro fechou a série da semifinal contra o Bauru ao vencer o terceiro jogo por 110 a 72 no ginásio Panela de Pressão.

O técnico Gustavo de Conti contou com grandes atuações de Gui Deodato (cestinha com 26) e Gabriel Jaú (21) para vencer o confronto e fechar o mata-mata em 3-0. Em alguns momentos do jogo, a vantagem ultrapassou os 40 pontos.

Pelo Bauru, que fez grande campanha de recuperação no returno da temporada regular, o maior pontuador foi o pivô Anderson Rodrigues, um dos destaques do NBB, com 18 pontos.

Campeão pela última vez em 2021, o Flamengo agora aguarda pelo desfecho da outra série de semifinal, entre Franca e Minas. A equipe paulista vence por 2 a 1 e o quarto jogo acontecerá no sábado (25), no Pedrocão, em Franca.