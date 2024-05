Léo Ortiz deve ganhar mais chances após saída de Fabrício Bruno - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/05/2024 14:26 | Atualizado 23/05/2024 17:16

Fabrício Bruno, negociado pelo Flamengo com o West Ham-ING por cerca de R$ 83 milhões, deve abrir mais espaço para Léo Ortiz. O camisa 3, que entrou em campo com a camisa rubro-negra em apenas cinco oportunidades, é o favorito para ficar com a vaga no time titular. Rio - A saída de, deve abrir mais espaço para Léo Ortiz. O camisa 3, que entrou em campo com a camisa rubro-negra em apenas cinco oportunidades,

Ortiz chegou ao Flamengo em março, após uma longa negociação do clube carioca com o Red Bull Bragantino. O Rubro-Negro investiu 7 milhões de euros (cerca de R$ 36,7 milhões) pelo jogador, mas a consistência do sistema defensivo formado por Fabrício Bruno e Léo Pereira desde o início da temporada impediu que o recém-chegado ganhasse mais chances com Tite. Agora, sem o camisa 15, o cenário deve mudar.

Apesar dos poucos jogos, Léo Ortiz coleciona bons números quando esteve em campo pelo Flamengo. Segundo o "Sofascore", o zagueiro ainda não foi driblado vestindo a camisa rubro-negra e sequer cometeu uma falta.

O que ainda não se sabe é quando Fabrício Bruno deixará o caminho livre para Léo Ortiz. O departamento de futebol do Flamengo ainda discute a presença do defensor na partida contra o Millonarios-COL , na próxima terça-feira (28), pela Libertadores.