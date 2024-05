Fabrício Bruno em ação pelo Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 22/05/2024 18:18

Rio - Após encaminhar a venda de Fabrício Bruno ao West Ham , o Flamengo irá ao mercado em busca de um novo zagueiro. Mesmo com Léo Ortiz sendo o substituto natural do camisa 15, a diretoria rubro-negra ainda deseja ir em busca de mais um nome para a zaga. A informação foi dada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo DIA.

Fabrício Bruno será negociado com o West Ham por mais de R$ 83 milhões. A tendência é que o zagueiro de 28 anos faça mais duas partidas com a camisa rubro-negra: nesta quarta-feira (22), contra o Amazonas, em Manaus, pela Copa do Brasil, e na próxima terça (28), contra o Millionarios, no Maracanã, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Com isso, Fabrício Bruno será mais uma baixa para o Flamengo durante a Copa América. O Rubro-Negro já não poderá contar com Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, Varela e Matias Viña.

Fabrício Bruno chegou ao Flamengo no início de 2022, contratado por R$ 15 milhões junto ao Red Bull Bragantino. Com a camisa rubro-negra, disputou 113 jogos, marcou cinco gols e participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, em 2022, e do Carioca neste ano.