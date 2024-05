Gabigol vive momento conturbado com a camisa do Flamengo - Divulgação/Flamengo

Publicado 23/05/2024 01:25

Manaus - O carinho com Gabigol visto na chegada do Flamengo a Manaus, às vésperas da partida contra o Amazonas pela Copa do Brasil, não se repetiu no dia do jogo, que terminou 1 a 0 para o Rubro-Negro com gol de Pedro. Na arquibancada da Arena da Amazônia, torcedores protestaram com faixas com os dizeres "Gabi Judas" e "Não somos fãs de canalhas".

Este foi o primeiro jogo do atacante, agora número 99 após punição onde foi multado e perdeu a camisa 10, após a polêmica aparição usando uma camisa do Corinthians. Um grupo grande de torcedores, ainda no aquecimento, gritou: "Ô Gabigol, vai se f***, o meu Flamengo não precisa de você".