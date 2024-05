Pedro comemorando gol marcado na vitória do Flamengo sobre o Amazonas - Divulgação/Flamengo

Publicado 23/05/2024 00:33

Rio - Quando a fase é boa, os gols saem de qualquer forma. Com o joelho esquerdo, Pedro anotou o único tento do Flamengo na vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas, nesta quarta-feira (22), classificando a equipe para as oitavas de final da Copa do Brasil . O atacante comentou sobre o lance inédito em sua carreira e valorizou o resultado conquistado fora de casa pelo Rubro-Negro.

"A gente sabia que seria um jogo difícil. Campo difícil, pesado, contra uma equipe bem fechada e que veio no contra-ataque com um setor defensivo forte. Fico feliz com o resultado. Acho que foi meu primeiro gol de joelho (risos). Quando a gente dobra o joelho no chão para orar, ele recompensa e hoje fiz um gol de joelho. Inédito", disse Pedro.

O gol saiu após o Flamengo superar o momento delicado que enfrentava na partida, com o Amazonas pressionando em busca do empate no agregado. Apesar de parecer sem querer em um primeiro momento, Pedro garante que teve o objetivo de desviar a bola para o canto esquerdo do goleiro Marcão.

"Fiz o movimento quando vi que a bola estava vindo na minha direção. Abaixei com o joelho e a bola foi na direção do gol. Feliz pelo gol, pela jogada do Igor (Jesus), que finalizou. Mas agora é trabalhar e evoluir para o próximo jogo", concluiu.