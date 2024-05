Gabigol viajou com o Flamengo para Manaus - Divulgação/Flamengo

Publicado 22/05/2024 15:49



"Gabi Judas" e "Não somos fãs de canalhas" são as frases escritas nas faixas que serão expostas na Arena da Amazônia. Este será o primeiro jogo de Gabigol desde a polêmica. O atacante deve começar a partida no banco de reservas, com o ataque titular sendo formado por Pedro e Cebolinha

No Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de Pedro, e, por isso, tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final. Em caso de igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.