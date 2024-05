Gabigol foi suspenso por dois anos na última segunda (25) - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/05/2024 12:00

O atacante chegou cedo ao CT do Ninho do Urubu e realizou todas as atividades normalmente. Depois, iniciou os trabalhos de preparação, visando o duelo com o Amazonas, pela Copa do Brasil, que acontece na próxima quarta (22), em Manaus, às 21h30 (de Brasília). Ele será relacionado normalmente para o confronto.



Ainda de acordo com o 'ge', internamente, o assunto polêmico de Gabigol com a camisa do Corinthians está encerrado. A diretoria entende que as punições adequadas já foram aplicadas e cabe somente ao atacante recuperar o prestígio que antes tinha com boas atuações, algo que não vem acontecendo de forma recorrente, e bom comportamento.