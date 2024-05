Petkovic - Foto: Daniel Castelo Branco

Publicado 17/05/2024 21:28 | Atualizado 17/05/2024 21:43

Rio - Ídolo do Flamengo, Petkovic disse não ter entendido a decisão da diretoria de tirar o número 10 de Gabigol como punição porNesta sexta-feira (17), poucas horas após o anúncio, o ex-meia afirmou ter ficado 'perdido' com a medida dos dirigentes rubro-negros e

"O jogador vestiu a camisa do Corinthians, que tem um peso muito diferente no caso do Gabigol. Mas eu gostaria de entender a punição da diretoria do Flamengo de tirar a camisa 10 dele. Que mensagem isso traz? Quer dizer que um jogador do Flamengo, que não usa a 10, pode fazer o que o Gabigol fez, com inocência ou não? Qualquer outro pode, mas o camisa 10 não?", questionou Pet.