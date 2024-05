Arrascaeta também é ídolo da torcida do Flamengo e já utilizou a camisa 10 em outras equipes - Renan Areias/Agência O Dia

Arrascaeta também é ídolo da torcida do Flamengo e já utilizou a camisa 10 em outras equipesRenan Areias/Agência O Dia

Publicado 17/05/2024 17:17

"Quando eu ia vir para o Flamengo, eles me disseram que me dariam a 10. Obviamente eu gosto desse número e, se tivesse a possibilidade, logicamente eu queria. Bem depois já estava tudo formalizado para o Gabigol ser, mas não tenho ressentimento algum", disse em entrevista ao canal de Youtube 'Es Todo un Tema TV', em dezembro de 2023.



"Ele (Gabigol) não me perguntou nada. Os dirigentes já haviam combinado que era para ele. E o que vou dizer depois de tudo o que ele ganhou aqui?"

Acostumado a utilizar a camisa 10 na seleção do Uruguai, no Defensor e no Cruzeiro, Arrascaeta chegou ao Flamengo em 2019 e teve que escolher o 14, já que Diego estava com número desde sua chegada, em 2016. A chance só voltaria a surgir em 2023, com a aposentadoria do ex-companheiro.

Mas Gabigol, grande ídolo, identificado com a torcida e querido por Zico, foi o escolhido da diretoria, com a bênção do Galinho. Entretanto, desde que passou a utilizar a camisa 10 do Flamengo, o atacante fez sua pior temporada pelo clube, indo parar na reserva de Pedro.



Mesmo suspenso por dois anos acusado de tentativa de fraude de exame antidoping, Gabigol manteve o número, já que o Rubro-Negro estava confiante em reverter a decisão. Com efeito suspensivo, o jogador voltou a campo em quatro partidas, todas como reserva, e não fez gol.