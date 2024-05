Léo Pereira é problema para o Flamengo para os próximos jogos - Marcelo Cortes / Flamengo

Léo Pereira é problema para o Flamengo para os próximos jogosMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 18/05/2024 16:34

Flamengo não terá Léo Pereira na partida de quarta-feira (22), às 21h30, contra o Amazonas, em Manaus, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O zagueiro passou por exame e teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. , em Manaus, pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O zagueiro passou por exame e teve constatada uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Em tratamento, ele não tem data para retorno, mas sua presença é muito difícil em 29 de maio, quando o Rubro-Negro joga contra o Millonarios, no Maracanã, em busca de vaga nas oitavas de final da Libertadores.



sentiu a lesão ainda no primeiro tempo da vitória por 4 a 0 sobre o Bolívar, no Rio, na quarta passada (15). O camisa 4

Léo Pereira, no Rio, na quarta passada (15). O camisa 4 deixou o campo para a entrada de David Luiz , que será mantido na equipe no jogo contra o Amazonas.

Após vencer por 1 a 0 no Maracanã, o Flamengo se garante nas oitavas de final da Copa do Brasil até mesmo com um empate. Se perder por um gol de diferença, definirá a vaga nos pênaltis, e se for por doi ou mais, estará eliminado.