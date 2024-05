Gerson, do Flamengo, em ação contra o Bolívar - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 17/05/2024 18:40

correu risco de encerrar sua carreira precocemente, aos 26 anos. Em entrevista à "FlaTV", o camisa 8 contou que existiu a possibilidade dele ter que abandonar o futebol por causa do precisou passar por cirurgia no rim esquerdo, após apresentar um inchaço do órgão, provocado por uma obstrução da passagem da urina na uretra. Rio - Ídolo do Flamengo, Gerson revelou queEm entrevista à "FlaTV", o camisa 8 contou que existiu a possibilidade dele ter que abandonar o futebol por causa do problema renal que o afastou dos gramados por dois meses neste ano. O Coringa, após apresentar um inchaço do órgão, provocado por uma obstrução da passagem da urina na uretra.

"Afeta psicologicamente. Estava bem num dia, do nada passei mal, fui para o hospital, me internei duas ou três vezes. Passei a dar mais valor à vida. Ficava no telefone quase 24h. A gente não é médico, não tem essa ciência, mas até o último dia que fui ao hospital tirar o cateter... Agradeço a todos os médicos, doutor Marcelo (Soares), (Márcio) Tannure e agradeço em especial ao Bassan (Fernando). Foi uma parada que me surpreendeu", declarou Gerson.

"Quando tirei o cateter indo para casa, o Bassan se emocionou e meio que chorou, e eu perguntei: "Por quê?". Ele me falou: "Muitas pessoas estavam achando que seria simples sua cirurgia, e eu estava com medo de dar a notícia que você não ia poder jogar mais futebol". Porque talvez eu teria que tirar o rim porque estava numa situação grave, só que eu não sabia. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade de me deixar fazer o que mais gosto na vida", completou.

Nos últimos dois jogos, Gerson foi peça fundamental para a volta por cima do time de Tite. Atuando pela ponta direita, o Coringa participou diretamente de três gols e ainda marcou um, o primeiro desde a cirurgia.

"Estava na hora de fazer um golzinho (risos), mas o principal é ajudar a equipe. Passei um momento difícil, mas sempre me coloquei à disposição para ajudar o mais rapidamente possível. Cada vez melhor, diria que quase 100% já. A gente como jogador pensa em se machucar no trabalho. Pode acontecer uma lesão do trabalho, mas acabei tendo um problema de saúde em que não tinha muito o que fazer porque já nasci assim", celebrou.