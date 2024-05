Gabigol vestia a camisa 10 do Flamengo desde o início de 2023 - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 17/05/2024 16:07 | Atualizado 17/05/2024 16:30

não poderá utilizar a camisa 10 do Flamengo no Brasileirão e na Copa do Brasil. O atacante também foi multado pela diretoria, após reunião no CT do Ninho do Urubu nesta sexta (17), como punição pela foto que circula na internet desde a noite de quinta-feira (16), dele

Gabigol. O atacante também foi multado pela diretoria, após reunião no CT do Ninho do Urubu nesta sexta (17), como punição pela foto que circula na internet desde a noite de quinta-feira (16), dele vestindo a camisa preta do Corinthians.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de… — Flamengo (@Flamengo) May 17, 2024

A decisão foi tomada após conversa com o vice de futebol, Marcos Braz. Entretanto, Gabigol seguirá utilizando a camisa 10 do Flamengo na fase de grupos da Libertadores, já que os jogadores são obrigados a utilizar a numeração que consta na lista de inscritos entregue à Conmebol. Nas oitavas, o clube deve mudar.

Renovação complicada

negou a veracidade da foto em que aparece com a camisa do Corinthians em um ambiente descontraído. O posicionamento foi de que o atacante estava com seus amigos, na quinta-feira, um dia após a vitória sobre o Bolívar. A decisão vai de encontro à versão da assessoria de Gabigol , queem que aparece com a camisa do Corinthians em um ambiente descontraído. O posicionamento foi de que o atacante estava com seus amigos, na quinta-feira, um dia após a vitória sobre o Bolívar.

Com contrato apenas até o fim de 2024, Gabigol vai ficando cada vez mais distante de uma renovação. Ele, que foi desejo do Corinthians no início da temporada, vê as negociações se arrastarem desde o ano passado, quando a diretoria do Flamengo não aceitou a alta pedida salarial do jogador.

Desde então, há descontentamento dos dois lados. A diretoria ficou muito incomodada com a foto vazada, além de outras questões relativas a postura, como a discussão que teve com Braz, no vestiário durante o intervalo do jogo com o Fortaleza, no dia 1º de julho do ano passado.

Além disso, o desempenho ruim na temporada de 2023 também pesou contra uma renovação antecipada. Já Gabigol está incomodado com a reserva desde a chegada de Tite e com recentes declarações de dirigentes sobre a renovação.

Camisa 10 do Flamengo 'não deu sorte'

Ídolo do Flamengo e herói da conquista da Libertadores de 2019, o atacante passou a utilizar a camisa 10 em 2023, após a aposentadoria de Diego. Entretanto, desde que herdou o mítico número de Zico, seu futebol caiu bastante, também em função de um posicionamento mais recuado, jogando para criar jogadas, e de uma lesão muscular.

Neste ano, ele ainda foi suspenso por dois anos por tentar fraudar exame antidoping de 2023. Seus advogados e o Rubro-Negro conseguiram um efeito suspensivo e aguardam pelo julgamento na Corte Arbitral do Esporte (CAS). Desde que voltou, ele disputou quatro jogos, todos saindo do banco, e não fez gol.