Publicado 17/05/2024 09:15

Rio - Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Gabigol, de 27 anos, vem vivendo momentos delicados nos últimos tempos no clube carioca. Nas últimas horas, uma foto em que aparece com a camisa do Corinthians viralizou nas redes sociais. Porém, a situação não é a primeira que tem arranhado sua imagem no Rubro-Negro nos últimos meses.

Exame de doping

Em abril de 2023, Gabigol foi acusado de atrapalhar a coleta de um exame antidoping pouco antes do clássico contra o Fluminense, na final do Carioca. A situação fez o camisa 10 ser suspenso neste ano, porém, a defesa do atacante recorreu e conseguiu um efeito suspensivo. A situação ainda será decidida definitivamente este ano.

Briga com Marcos Braz

Amigos de longa data, Gabigol e o vice de futebol discutiram asperamente no intervalo do jogo com o Fortaleza, no dia 1º de julho do ano passado. O camisa 10 se machucou sozinho por conta do gramado e, no vestiário, direcionou as cobranças sobre o Maracanã para Braz, que retrucou. Posteriormente, o ídolo do Flamengo se irritou ainda mais quando foi sorteado para o exame antidoping.

Festa de aniversário

Gabigol completou 27 anos em agosto de 2023 e realizou uma grande festa no Rio. Porém, na ocasião, o Flamengo vivia um momento complicado na temporada, após a eliminação na Libertadores. Torcedores fizeram um protesto na porta do local e hostilizaram alguns dos jogadores rubro-negros.

Temporada ruim

Ídolo do Flamengo e peça fundamental em títulos nas temporadas de 2019, 2020, 2021 e 2022, Gabigol viveu um ano diferente em 2023. Além do Rubro-Negro não ter conquistado títulos o seu desempenho caiu muito. O camisa 10 terminou o ano na reserva de Pedro.

Renovação questionada

Com contrato até o fim de 2024, Gabigol e o Flamengo iniciaram as tratativas para ampliarem o contrato. O atacante pediu um grande aumento salarial, que havia sido topado pelo clube. Porém, as atuações ruins do camisa 10 fizeram a renovação ser questionada e posteriormente paralisada. Atualmente, sua permanência após o fim do ano é incerta.