Tite é o técnico do Flamengo - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 16/05/2024 01:34

Rio - Tite deu destaque à marcação do Flamengo na vitória sobre o Bolívar por 4 a 0 no Maracanã , na noite desta quarta-feira, 15, pela fase de grupos da Libertadores. O treinador explicou a estratégia do Rubro-Negro fez uma análise tática para explicar por que a pressão alta foi tão importante.

"Foi decisiva (a pressão alta). Não só marcação, marcação com atitude. Ela era agressiva leal. No 4-1-3-2, ela estabelecia e fazia uma alçada do Nico (De La Cruz) central para induzir os dois externos, porque quando essa bola batia no lateral, eles já estavam agressivos para cortar linha de passe. Fazia com que o adversário arriscasse um passe central. Aí no terceiro momento estourava. Estourava uma pressão, e nós criávamos oportunidade. A equipe adversária é treinada e aposta nisso. Nós sabíamos, estrategicamente, que seria assim. Fundamental", analisou o treinador.

Com o resultado, o Flamengo volta a zona de classificação para as oitavas de final da Libertadores. A equipe de Tite soma sete pontos e aparece na segunda colocação do Grupo E.

"Teve um momento que o Bolívar foi perigoso, logo depois que a gente fez 1 a 0. Depois, se pegar os 80 minutos, teve uma supremacia. Talvez 80 minutos com controle e domínio nosso", pontuou Tite.

O próximo jogo do Flamengo na Libertadores está marcado para o dia 28 de maio (terça-feira). O Rubro-Negro enfrentará o Millonarios no Maracanã, às 21h, pela última rodada da fase de grupos.