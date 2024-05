Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 16/05/2024 09:48

Marcos Braz falou em “falta de isonomia” com a pausa do Brasileirão e demonstrou preocupação com a possibilidade do Flamengo ter mais desfalques durante a Copa América. Segundo o dirigente, Fla tem “4 ou 5” jogadores na lista de espera da Seleção Brasileira #ODia @jornalodia pic.twitter.com/Cycr6cCr6R — Lucas Felbinger (@lucasfelbinger) May 16, 2024 "O que posso falar é sobre nosso sentimento. Não queremos que seja ampliada, ainda mais, a falta de jogadores na Data Fifa. No sábado, nós enfrentaríamos o Vasco e teríamos todos os jogadores disponíveis. Não podem remarcar esse jogo para dentro da Data Fifa. Esperamos que não seja ampliada essa falta de isonomia, que já está tendo no Campeonato Brasileiro", lamentou Braz.

"Não quero falar do Grêmio, na outra rodada, pois é uma situação diferente por razões óbvias. Espero que não amplie. A princípio, eram nove jogos. Agora espero que não passe para 10, 11, 12, 13, 14 jogos nos quais o Flamengo jogaria sem quatro ou cinco jogadores", completou.

Segundo Braz, o número de convocados do Flamengo pode ser ainda maior. O dirigente afirmou que o Rubro-Negro tem "quatro ou cinco" jogadores na chamada lista aberta para a Copa América, ou seja, que podem ser convocados em caso de lesão de outro atleta.

"Eu vou dar um exemplo: você perder um Arrascaeta ou um De la Cruz em um jogo, eu acho que perde a isonomia do campeonato. Não é justo com o Flamengo, não é justo quem investe, não é justo quem vai à procura de fazer as contratações caríssimas que o Flamengo faz, para depois não poder usar um jogador nos principais campeonatos do futebol brasileiro", finalizou.

Até o momento, a CBF ainda não definiu a nova data das partidas, mas existe a chance do Flamengo enfrentar Vasco e Grêmio na Data Fifa, que acontecerá entre 3 e 11 de junho. Desde o ano passado, a diretoria rubro-negra vem reclamando do Brasileirão não parar durante a Copa América.