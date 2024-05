Apolinho com sua camisa do Flamengo - Márcio Mercante/Arquivo/Agência O Dia

Publicado 16/05/2024 15:11

O DIA e do Meia-Hora, Washington Rodrigues, o Apolinho, que morreu na última quarta-feira (15), aos 87 anos. O tributo à lenda do jornalismo esportivo carioca acontecerá no próximo jogo do Rubro-Negro em casa. Rio - A torcida do Flamengo está preparando uma homenagem ao jornalista e ex-colunista doe do Meia-Hora, Washington Rodrigues, oO tributo à lenda do jornalismo esportivo carioca acontecerá no próximo jogo do Rubro-Negro em casa.

Os torcedores se mobilizam para ecoar o canto "ah, é Apolinho" aos 25 minutos do primeiro tempo. O próximo jogo previsto do Flamengo no Maracanã será contra o Millionarios, no dia 28, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.



O velório acontece nesta quinta-feira, na sede do Flamengo, na Gávea. O sepultamento será no Cemitério São João Batista, em Botafogo, às 16h, também nesta quinta.

Washington Rodrigues, o Apolinho, morreu na noite da quarta-feira, 15. O jornalista estava internado no Hospital Samaritano na Barra da Tijuca para tratar de um câncer.