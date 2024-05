Patrícia Rodrigues, filha de Apolinho - Lucas Felbinger/O Dia

Patrícia Rodrigues, filha de Apolinho

Publicado 16/05/2024 12:54

"Ele ouviu o terceiro gol e deu o último suspiro tranquilo e sereno. A festa linda que foi no Maracanã por causa das luzes acessas de toda a torcida. Acho que o fez chegar mais feliz no céu. Ele morreu feliz com o Flamengo. Que nem pinto no lixo, acho que foi assim que chegou no céu ontem com a vitória do Flamengo", contou Patrícia.

Washington Rodrigues, o Apolinho, morreu na noite da quarta-feira, 15. O jornalista estava internado no Hospital Samaritano na Barra da Tijuca para tratar de um câncer. O velório acontece nesta quinta-feira, na sede do Flamengo, na Gávea . O sepultamento será no Cemitério São João Batista, em Botafogo, às 16h, também nesta quinta.

O jornalista nunca escondeu a paixão pelo Rubro-Negro. Além disso, chegou a trabalhar no clube como treinador, em 1995, e como dirigente, em 1998.

"Sempre foi um pai maravilhoso, um avô maravilhoso. Família para ele sempre foi tudo. Mas o futebol, a rádio, o trabalho... Foram mais de 60 anos de rádio. Ele foi jogador de futebol de salão. A vida dele sempre foi o trabalho. É um orgulho danado porque, com 87 anos, trabalhou, saiu do trabalho e foi para o hospital. Então, foi até o último minuto. Ele deu tudo que podia. Ele deixou para assim: 'muita garra, olha para frente, não tem retrovisor'. E foi embora", contou Patrícia.