Paulo Soares e Antero Greco formaram dupla no programa "Sportscenter", da "ESPN"Reprodução / ESPN

Publicado 16/05/2024 12:44

Rio - O jornalista Antero Greco morreu na manhã desta quinta-feira (16), aos 68 anos, por conta de um tumor cerebral. A morte do apresentador deixou de luto uma geração de fãs de esporte que o acompanhava, especialmente no programa "SportsCenter", da emissora "ESPN", onde fazia dupla com o também jornalista e narrador Paulo Soares, o "Amigão".

Antero e Paulo comandavam o programa, de caráter informativo, de uma forma leve e com bom-humor. A dupla constantemente caía na gargalhada em diversas edições e deixava o programa extremamente divertido para os espectadores.

Amigão ressaltou o tempo de amizade com Antero em participação ao SportsCenter desta quinta-feira (16). O jornalista também agradeceu aos fãs de esporte que sempre os acompanharam durante toda a trajetória dele.

"São 40 anos de amizade, 30 de 'ESPN' e 20 de 'Sportscenter'. Hoje a gente tem convicção de que, graças ao fã de esportes e de todas as pessoas que estiveram com a gente, a gente tem que agradecer muito e com muita humildade, sabemos hoje que formamos a maior dupla da história da TV brasileira. Isso ninguém poderá tirar do Antero, ninguém vai poder tirar de mim. Graças a essa gente toda que durante 20 anos viramos a madrugada para fazer o Sportscenter", relembrou Paulo Soares.

Confira abaixo alguns momentos engraçados entre Antero Greco e Amigão durante as edições do "Sportcenter":