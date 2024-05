Antero Greco descobriu tumor no cérebro em 2022 - Reprodução

Publicado 16/05/2024 08:56 | Atualizado 16/05/2024 09:53

Rio - Morreu nesta quinta-feira (16), aos 68 anos, o jornalista e apresentador Antero Greco. Ele estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, para tratar de um tumor no cérebro, contra o qual lutou por quase dois anos. A morte acontece poucos dias após o jornalista Paulo Soares, o Amigão, revelar que o companheiro de trabalho na ESPN estava "em seus dias finais".

Na última semana, Paulo Soares revelou a situação delicada de Antero Greco em um relato emocionado na coluna do jornalista Juca Kfouri, no UOL. Antero marcou época em parceria com o Amigão no comando do programa SportsCenter, da ESPN. A despedida será no Cemitério do Redentor, em São Paulo, ao meio-dia desta quinta-feira. Já o enterro será às 16h. Ele deixa a mulher, Leila, e seus dois filhos.

Antero lutava contra um tumor no cérebro desde 2022. Em setembro do mesmo ano, passou mal ao vivo durante o SportsCenter, da ESPN, e precisou sair do ar. Ele foi atendido ainda na emissora e, depois, foi internado. Um mês depois, ele voltou a participar da programação, mas de casa. O comentarista voltou à bancada do programa somente em maio de 2023. Antero passou por duas cirurgias, radioterapia e quimioterapia, mas recentemente sofreu uma piora no quadro e não resistiu.

Antero quase foi padre

Antero nasceu em São Paulo e estudou no colégio Liceu Coração de Jesus, administrado por padres da congregação católica Salesianos de Dom Bosco. Inclusive, antes de seguir para o jornalismo, pensou em ser padre.

"Queria, de fato. Talvez tivesse seguido e depois abandonado porque era muito contestador pros padrões salesianos, que eram os padres que eu frequentava na escola em que estudei, o Liceu Coração de Jesus. Fiquei um mês em Campinas, no seminário", contou Antero, em entrevista ao UOL, em 2017.

"Lembro minha mãe, italiana, que fez um drama, mas cresci, me interessei por algumas meninas da escola e abandonei a ideia de ser padre. Mas acho bacana, é uma vida de dedicação, difícil. Eu admiro. E conheci padres muito bons", completou.

Carreira no jornalismo

Antero se formou em jornalismo na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). A carreira começou no ano de 1974, como revisor do Estadão. Mais tarde, foi promovido a repórter de Esportes. Na editoria, também trabalhou como chefe de reportagem, repórter especial e editor assistente.

Em 1989, ele foi para a Agência Estado, do mesmo grupo editorial. Em 92, retornou ao Estadão para ocupar o cargo de editor de Esportes até 1993. Em 2000, voltou ao Estadão novamente. Entre 2006 e 2009 foi mais uma vez editor de Esportes. Anos depois, em 2018, deixou o jornal. Ele tinha uma coluna no periódico.

Antero também passou pela Folha de S. Paulo, pela TV Bandeiras e pelo extinto Popular da Tarde. Além disso, trabalhou no Diário Popular, hoje Diário Popular de S. Paulo, como chefe de reportagem, editor assistente e colunista, entre 1994 e 2000.

Sucesso ao lado de Amigão na ESPN

No ano de 1994, chegou à TVA Esportes, que é hoje a ESPN. Em 2000, Antero se juntou a Paulo Soares, o "Amigão", para apresentar o SportsCenter. A dupla mostrava bom humor e não segurava a risada em situações engraçados. O jeito leve e carismático dos dois rapidamente cativou o público.

Notícias como o interesse do São Paulo em Milton Caraglio, o trabalho do técnico Rolão Preto, a goleada da China sobre o Butão, o "veadinho" que atropelou o skatista e um elogio ao atleta de rugby Louis Picamoles fizeram os dois gargalharem no SportsCenter. Todos esses momentos, claro, viralizaram entre os fãs de esporte.