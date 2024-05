Fernando Diniz - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 16/05/2024 22:19 | Atualizado 16/05/2024 22:31

Rio - O Fluminense derrotou o Cerro Porteño por 2 a 1, no Maracanã, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Libertadores. A atuação tricolor deixou a deseja, apesar disso, Fernando Diniz afirmou que o clube carioca teve domínio amplo da partida contra os paraguaios.

"Acho que o time fez um bom jogo. Até levar o gol, era jogo de um time só. No segundo tempo melhorou, time conseguiu circular a bola bem, apesar de um momento de instabilidade. A gente sabia que tinha que jogar com amplitude máxima. Planejamento foi cumprido, foi uma vitória soberana, os números mostram isso", afirmou.



Fernando Diniz também fez um pedido aos torcedores do Fluminense. O treinador admitiu que a equipe carioca não vive um bom momento, e reforçou a importância de receber apoio dos tricolores.



"Temos coisa pra melhorar, naturalmente vamos melhorar. Estamos entrando num novo momento, acredito. Faço um clamor para a torcida nos apoiarem. A gente sabe que as vezes a gente não entrega o que eles esperam, mas ainda assim entregamos um título inédito. Se compararmos com a temporada do ano passado, temos mais pontos na Libertadores. No Brasileiro, temos uma pontuação abaixo do que a gente merecia", disse.