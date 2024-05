Marquinhos em ação durante jogo do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 16/05/2024 18:10

Rio - Marquinhos desfalcará o Fluminense na partida contra o Cerro Porteño (PAR). Ele chegou a ser relacionado, mas acabou cortado por causa de um trauma que sofreu no pé esquerdo durante o último compromisso, do Flu, contra o São Paulo.

Dessa forma, o Tricolor vai a campo com: Fábio; Guga, Antonio Carlos, Martinelli e Marcelo; Alexsander, Lima e Paulo Henrique Ganso; Jhon Arias, Keno e Germán Cano.

O time do técnico Fernando Diniz enfrentará o Cerro Porteño na noite desta quinta-feira, a partir das 19h, no Maracanã. A partida vale pela quinta rodada do Grupo A da Libertadores.

O Flu soma oito pontos e aparece na liderança do grupo. Em caso de empate, já garante vaga nas oitavas de final.