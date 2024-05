Renato Augusto voltou aos treinamentos do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 15/05/2024 17:08

Rio - Em meio à preparação para a partida contra o Cerro Porteño, nesta quinta (16), pela Libertadores, o Fluminense teve uma boa notícia. O meia Renato Augusto se recuperou de dores no joelho direito e voltou aos treinos na manhã desta quarta.

O camisa 20 desfalcou o Tricolor nos últimos dois jogos, contra o Colo-Colo, no Chile , e o São Paulo, pelo Brasileirão . No entanto, sua presença entre os relacionados para o duelo pela competição continental ainda é incerta e a tendência é que fique fora.

Renato chegou ao Fluminense no início deste ano, vindo do Corinthians, mas ainda não conseguiu demonstrar seu bom futebol. Até o momento, fez 14 jogos e marcou um gol.

A equipe de Fernando Diniz entra em campo às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor é o líder do Grupo A, com oito pontos, enquanto o Cerro Porteño é o segundo colocado, com cinco.