Lance do jogo entre São Paulo e Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense Fc

Publicado 13/05/2024 22:07

São Paulo - Em campo com um time misto, o Fluminense deixou a desejar e perdeu de virada para o São Paulo por 2 a 1 no Morumbis, nesta segunda-feira, 13, pela sexta rodada do Brasileirão. Igor Vinícius (contra) abriu o placar para o Tricolor Carioca, mas Bobadilla e Arboleda marcaram e deram a vitória à equipe da casa. Com o resultado, o Flu permanece com cinco pontos e fecha a rodada dentro da zona de rebaixamento na 17º colocação.

Agora, o Fluminense vira a chave para a Libertadores. O Flu volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Cerro Porteño (PAR) no Maracanã. A partida é válida pela quinta rodada do Grupo A.

O JOGO

São Paulo e Fluminense promoveram um primeiro tempo bastante movimentado no Morumbis. O Tricolor Paulista foi melhor e empilhou grandes chances, mas não conseguiu concluir. Aí, máxima "quem não faz, leva" entrou em ação.

Perto dos 30 minutos, Kauã Elias descolou bom passe para Keno, que ficou cara a cara com Rafael. O atacante finalizou, a bola explodiu no goleiro, bateu em Igor Vinícius e só então entrou.

Apesar disso, não houve tempo para comemorar. Praticamente no lance seguinte, Fábio saiu jogando errado, e a bola caiu nos pés de Juan. O atacante, então, tocou para Bobadilla, que finalizou para empatar.

Pouco antes do fim do primeiro tempo, houve um forte bate-boca entre Luciano e Fernando Diniz. Por causa dessa confusão, Daronco expulsou o treinador e amarelou o atacante do São Paulo.

Na etapa complementar, o cenário não mudou. O Fluminense seguia com dificuldade para avançar, enquanto o São Paulo pressionava. Luciano chegou a balançar as redes, mas o VAR viu infração na origem do lance. Daronco revisou a jogada no monitor e anulou o gol.

Apesar do susto, o Flu não acordou. O São Paulo, por sua vez, continuava em busca do gol e foi premiado já na reta final. Aos 39 minutos, Erick bateu escanteio, e a defesa tricolor não conseguiu afastar o perigo. A bola, então, caiu nos pés de Arboleda, que empurrou a bola para o fundo das redes.

Foi somente atrás do placar que o Fluminense conseguiu a postura. A equipe carioca finalmente se fez presente no ataque e buscou o empate. Marcelo ainda chegou a mandar uma bola na trave, mas já não havia mais tempo. Assim, o Flu saiu de campo com a derrota.



FICHA TÉCNICA

São Paulo x Fluminense

Data e Hora: 13/5/2024, às 20h

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (RS/FIFA)



Cartões amarelos: Igor Vinícius, Rodrigo Nestor, Luciano, Alisson e Erick (SPFC) / Manoel, Alexsander e Lima

Cartões vermelhos: Fernando Diniz (FLU)

Gols: Igor Vinícius (0-1) (contra) / Bobdailla (1-1) / Arboleda (2-1)

SÃO PAULO (Técnico: Zubeldía)

Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck (Wellington); Alisson, Rodrigo Nestor (Rodriguinho) e Bobadilla (Galoppo); Luciano, Juan (Erick) e André Silva (Ferreirinha).

FLUMINENSE (Técnico: Fernando Diniz)

Fábio; Marquinhos, Manoel (Felipe Andrade), Antônio Carlos e Diogo Barbosa (Marcelo); Martinelli (John Kennedy), Alexsander e Lima; Arias, Keno (Guga) e Kauã Elias (Terans).