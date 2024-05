São Paulo e Fluminense mediram forças no Morumbis - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 13/05/2024 22:43

São Paulo - Na noite desta segunda-feira, 13, o Fluminense perdeu de virada para o São Paulo por 2 a 1 no Morumbis , em jogo da sexta rodada do Brasileirão. Igor Vinícius (contra) abriu o placar para o Flu, mas Bobadilla e Arboleda deram o triunfo ao time paulista. Abaixo, assista aos melhores momentos:





Com o resultado, o Tricolor Carioca permanece com cinco pontos e fecha a rodada dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17ª colocação. Um empate já seria o suficiente para tirar o Fluminense do Z4.

Agora, o time de Diniz vira a chave para a Libertadores. O Flu volta a campo na próxima quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Cerro Porteño (PAR) no Maracanã. A partida é válida pela quinta rodada do Grupo A.