Marcelo cai sentado de cueca no chão, em vídeo compartilhado por cunhado e o filho - Reprodução de vídeo

Marcelo cai sentado de cueca no chão, em vídeo compartilhado por cunhado e o filhoReprodução de vídeo

Publicado 13/05/2024 14:25

Entre muitas mensagens para parabenizar Marcelo pelo aniversário, no domingo (12), a que mais repercutiu nas redes sociais foi a de uma queda do lateral ao tirar um short, no closet de sua casa em Madri. O vídeo, feito por câmera de segurança, foi divulgado pelo cunhado, Caio Alves, e compartilhado pelo filho, Enzo Alves, e o próprio Marcelo.



Enzo Alves, filho do lateral Marcelo, posta vídeo do pai caindo no closet.



Instagram/enzoalvesvpic.twitter.com/5ym3cxbW86 — Goleada Info (@goleada_info) May 13, 2024

Pelas informações que constam na imagem da câmera, a queda aconteceu em agosto de 2019, quando Marcelo, hoje no Fluminense, ainda jogava pelo Real Madrid.



O lateral, de cueca e com o short nos pés se desequilibra e tenta se segurar, sem sucesso. Ele fica alguns segundos sentado no chão antes de se levantar.



Tanto Enzo quanto Marcelo compartilharam o momento comentando com um emoji de gargalhada.



Um dia após completar 36 anos, Marcelo entra ao campo com o Fluminense, às 20h (de Brasília), contra o São Paulo, no Morumbis, pelo Brasileirão.