Publicado 13/05/2024 08:44

Rio - Um dos principais nomes do atual elenco do Fluminense, o goleiro Fábio, de 43 anos, rejeitou um convite para retornar ao Cruzeiro. Em busca de um jogador da posição, a Raposa procurou o arqueiro, que apesar do carinho pelo clube que é ídolo, recusou a oferta, e reafirmou o interesse de seguir no Tricolor até o fim do seu contrato em 2025.

Fábio atuou pelo Cruzeiro de 2005 a 2021, sendo o jogador com mais partidas na história do clube mineiro: 976 jogos no total. Em 2022, o goleiro acabou contratado pelo Fluminense e iniciou uma trajetória marcante também pelo Tricolor.

Em duas temporadas e meia, Fábio conquistou uma Libertadores, título inédito em sua carreira, uma Recopa Sul-Americana e dois Campeonatos Cariocas pelo Fluminense. Apesar da idade avançada (43 anos), o goleiro tem contrato com o Tricolor até o fim do ano que vem.



Com a negativa de Fábio, o Cruzeiro tem outros nomes em vista: Cássio, ídolo do Corinthians, mas que vive uma situação complicada no Alvinegro, e Marcelo Grohe, que atua pelo Al Ittihad, da Arábia Saudita, e que viveu seu grande momento pelo Grêmio na Libertadores de 2017.